Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Стадион на Крестовском острове «Санкт-Петербург Арена» (также известен как «Зенит-Арена») передан в безвозмедное пользование Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Об этом сообщил сегодня, 3 апреля, комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Ранее предполагалось, что стадион в самое ближайшее время перейдет в управление футбольного клуба «Зенит». Однако затем в СМИ появилась информация, что клуб пока не готов принять объект.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным источников агентства, клуб «Зенит» понимает: если он примет арену, то исправлять выявленные недостатки придется самостоятельно. Поэтому «Зенит» пытался перенести приемку стадиона на период после проведения Кубка конфедераций, который завершится 2 июля 2017 года.

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Как сообщили сегодня в Смольном, на «Дирекцию по управлению спортивными сооружениями» с первого апреля «возложена обязанность по эксплуатации и обслуживанию стадиона со всей существующей инфраструктурой, оборудованием и системами».

Кроме того, именно Дирекция получила право заключать с FIFA и «Оргкомитетом-2018» договоры безвозмездного пользования, а с «ФК Зенит» — договор аренды на период проведения матчей, а также договор на эксплуатацию стадиона до заключения концессионного соглашения.

СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» — организация, подведомственная комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Основные цели учреждения — обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта и проведение региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В управлении Дирекции находятся бассейны, легкоатлетические комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты.

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Как сообщалось 31 марта, работы по стадиону в рамках дополнительных госконтрактов, заключенных между властями Петербурга и ОАО «Метрострой» в декабре 2016 года, выполнены. Об этом заявила пресс-служба «Метростроя», который в последние месяцы был генподрядчиком стройки.

В настоящее время на стадионе идет подготовка к мероприятиям, запланированным на ближайший месяц: Фестиваль света (22 апреля) и первый футбольный матч с участием клуба «Зенит» (23 апреля). Однако в списках стадионов, заявленных для чемпионата России по футболу, новый стадион на Крестовском острове пока не значится.

Как ожидается, матчи футбольного Кубка Конфедераций пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года.

Напомним, стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить к маю текущего года.