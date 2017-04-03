Барнаул, 3 апреля, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае принято решение о разработке методических рекомендаций по размещению рекламных конструкций, допустимых к установке на территории муниципальных образований региона и отвечающих их архитектурному облику. Данная работа будет проводиться в тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом. Решение об этом было принято по итогам заседания межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова Наружная реклама в Барнауле

«Чтобы решить проблемы, возникающие при наружном размещении рекламы и вывесок, необходимо внести ряд изменений в муниципальные нормативные акты Барнаула, четко определив типы и виды рекламных конструкций, возможных к размещению на фасадах зданий и сооружений», — считает заместитель председателя правления Алтайского союза предпринимателей Татьяна Ларина.

По ее словам, было бы целесообразным увеличить количество стационарных типов и видов конструкций, допустимых к установке на территории города.

Председательствующий на комиссии первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев инициативу частично поддержал. «Бизнесу нужны четкие и понятные требования к размещению вывесок и рекламных конструкций, при этом решение этого вопроса не должно стать дополнительным бременем для предпринимателей», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Союза рекламистов Барнаула Сергей Белоусов напомнил, что объединением разработана комплексная концепция размещения рекламных конструкций на территории Барнаула, которую уже сейчас можно использовать в работе профильных подразделений муниципальной администрации.

Также на заседании рассмотрен вопрос перевода услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в электронную форму, что значительно упростит процедуру согласования.

Светлана Шаповалова Наружная реклама в Барнауле

Напомним, примеры размещения рекламы в Барнауле не раз становились объектом критики, как общественности, так и архитекторов, а требования к размещению наружной рекламы неоднократно становились темой обсуждения между предпринимателями Барнаула и органами муниципальной власти. В 2016 году ситуация с размещением рекламы рассматривалась на открытом форуме по защите прав хозяйствующих субъектов, организованном прокуратурой края при поддержке органов исполнительной власти, Конгрессе предпринимательских объединений региона.

Светлана Шаповалова Наружная реклама в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году фасады и здания Центрального района Барнаула избавили от десятков незаконно установленных рекламных вывесок и баннеров. После демонтажа преобразились такие улицы краевого центра, как Анатолия, Гоголя, Загородная, Льва Толстого, Никитина и Челюскинцев, а также — проспекты Ленина и Красноармейский.