Куньмин, Китай, 3 апреля, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Правоохранительные органы пограничной провинции Юньнань сообщили о задержании гражданина КНР, в машине которого были обнаружены более 13 кг наркотических веществ.

maxpixel.freegreatpicture.com Народная вооружённая милиция Китая

Как сообщили в полиции, пограничная служба КНР остановила автомобиль для плановой проверки. Во время осмотра транспортного средства его владелец, чье имя пока не сообщается, сильно нервничал, чем привлек внимание сотрудников правоохранительных органов, пишет «Синьхуа».

В ходе осмотра машины полицейские извлекли из багажника авто 17 свертков с неизвестным веществом. Еще 10 пакетиков были обнаружены под одним из сидений машины. Проведенная экспертиза показала, что мужчина попытался ввезти на территорию КНР 13,45 кг метамфетамина.

Задержанный уже начал сотрудничать со следствием. По его словам, он не является членом наркомафии, а на контрабанду наркотиков его подтолкнула сложная жизненная ситуация. За провоз наркотиков через границу мужчине обещали заплатить 500 тыс. юаней ($72,5 тыс.), которые необходимы на лечение родственницы задержанного.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности тех, кто должен был забрать наркотики у курьера в Куньмине.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 марта пассажир с афганским паспортом был арестован в аэропорту Китая за попытку нелегального провоза в КНР 60 капсул с кокаином внутри.