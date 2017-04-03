Москва, 3 апреля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Федеральный портал проектов нормативных правовых актов уведомил о начале концептуальной разработки 38 будущих проектов федеральных законов, передает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Цитата: телефильм «Семнадцать мгновений весны», реж. Татьяна Лиознова, 1971 по 1973 год Штирлиц и Мюллер

Суть уведомления — в приглашении экспертов к обсуждению тем будущих законов, необходимых для решения различных общественно значимых проблем. Затем, в 10-дневный срок, на этом же портале должны быть представлены первоначальные варианты текстов законопроектов.

Минкомсвязь России завершает дискуссию в отношении концепции проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования противодействия экстремистской деятельности».

Дело в том, что сегодня, согласно российскому законодательству, правонарушением является любое публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики. Исключений для случаев публичного демонстрирования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительской, учебной и иной общественно полезной деятельности не предусмотрено.

Следовательно, по формальному признаку любая кино‑ и телепродукция о Великой Отечественной войне может быть признана правонарушающей из-за публичного демонстрирования нацистской символики или атрибутики.

На исправление подобных «перегибов» и будет нацелен новый законопроект.

Справка ИА REGNUM :

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов — официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.