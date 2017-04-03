Ярославль, 3 апреля, 2017, 13:01 — ИА Регнум. С 15 апреля по 15 июня в соответствии с правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на водоемах области будет запрещено промышленное рыболовство и ограничено любительское. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Рассвет на речке

«С 15 апреля по 15 июня на Рыбинском и Горьковском водохранилище запрещен промысловый лов рыбы и введены ограничения любительского рыболовства: с 15 апреля по 1 июня на Рыбинском и Горьковском водохранилище с притоками на протяжении 25 километров от устья реки вверх и с моменты схода льда по 10 июня на прочих водоемах. Ловить можно только с берега поплавочной или донной удочкой и рыбак может иметь не больше двух крючков. В местах нереста рыбы, определенных Правилами рыболовства, в указанные сроки запрещено всякое рыболовство», — сказала корреспонденту ИА REGNUM консультант отдела воспроизводства, использования и охраны животного мира и водных биологических ресурсов Светлана Мудрова.

Введение ограничительных мер направлено на сохранение водных биологических ресурсов. В период нереста, который приходится на вторую половину весны — начало лета, рыба образует скопления и становится наиболее уязвимой для орудий лова. Особое внимание в этом году будет уделено проблеме браконьерства. Для организации взаимодействия всех ответственных служб на уровне региона создана межведомственная рабочая группа.

«Необходимо усилить взаимодействие в борьбе с браконьерством, включая и несанкционированную торговлю рыбой на улицах. Работа должна вестись одновременно на всех направлениях: и на водоемах, и в потенциальных местах реализации продукции. Поэтому главам муниципальных образований необходимо активизировать на местах деятельность административных комиссий именно сейчас, в период наиболее активного лова», — подчеркивает председатель регионального рыбохозяйственного совета, заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.