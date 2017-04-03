Москва, 3 апреля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Сербии Александра Вучича, победившего на президентских выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В поздравительной телеграмме говорится, что убедительная победа Вучича свидетельствует о широкой поддержке его усилий, направленных на «решение актуальных экономических и социальных задач, стоящих перед Сербией».

В России Вучича знают, как «принципиального сторонника укрепления дружественных отношений» между Россией и Сербией.

Путин также выразил уверенность в том, что деятельность Вучича во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию российско-сербского стратегического партнёрства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поздравили Александра Вучича с победой на президентских выборах.

Лидер Сербской прогрессивной партии, премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на президентских выборах, прошедших 2 апреля. Согласно последним данным, после обработки 56,5% бюллетеней он получил 57,03% голосов.