Москва, 3 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. 6 апреля 2017 года в 15:00 в преддверии Всемирного дня здоровья в пресс-центре ИА REGNUM состоится пресс-конференция: «Здоровое Сердце Нации: шаг в будущее здоровой России».

Эмблема Всемирного дня здоровья

Цель пресс-конференции: обратить внимание общественности на роль физической активности в профилактике распространения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других болезней в России и в мире.

Экспертным мнением о том, какие социальные и другие инструменты могут помочь избежать увеличения процента смертности от данных заболеваний, какие методы можно использовать для профилактики осложнений и улучшения качества жизни, поделятся профессионалы и общественные деятели.

Бокерия Ольга Леонидовна — главный научный сотрудник «ННПЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, амбассадор Благотворительного фонда «Мир Сердца», руководитель и идеолог оздоровительного движения «Прогулка с врачом»;

Слуцкая Ирина Эдуардовна — депутат Московской областной Думы, председатель президиума Добровольного физкультурного союза, фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при, заслуженный мастер спорта России.

В рамках пресс-конференции:

Всемирный день здоровья Москва и Московская область отпразднует массовыми мероприятиями, направленными на оздоровление и приобщение населения к регулярной физической активности в целях профилактики заболеваний и их осложнений. Ярким примером массового движения по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний является движение «Прогулка с врачом», организатором и руководителем которого является профессор, кардиолог Ольга Бокерия. С 2012 года проект успешно популяризирует ходьбу как наиболее доступный вид физической активности и профилактики заболеваний, не имеющий противопоказаний среди различных групп здоровья.

Научно доказано, что 30 минут ходьбы в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, а риск смерти от них — в 3 раза.

Ольга Бокерия: «При средней скорости ходьбы один километр проходится за 10 минут. Кажется, что много, но на самом деле человек втягивается, и ему это начинает нравиться. Идеальная длина ежедневного променада — примерно 7 километров или 10 тысяч шагов. Отсчитать нужное количество поможет шагомер. Но включать его нужно только во время настоящей прогулки на улице. Километры, нахоженные от стола к принтеру в течение дня, лечебным эффектом не обладают».

7 апреля «Прогулка с врачом» пройдёт в Москве на Воробьевых горах, а 8 апреля — в Одинцово, в парке имени героя России Ларисы Лазутиной.

С начала 2017 года года к проекту активно присоединилась Ирина Слуцкая, которая собственным примером призывает всех желающих прийти в этот день на Воробьевы горы в парк культуры и отдыха им. А.М. Горького и в парк Ларисы Лазутиной и приобщиться к Прогулке. По мнению известной российской спортсменки, «возможно, именно с этого дня начнется личное движение каждого к здоровью и активному образу жизни».

Ирина Слуцкая: «Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. Она делает человека не только внешне более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни, в первую очередь, активной ее части. Риск развития опасных для жизни заболеваний сердца и мозга, сахарного диабета является достоверно более низким. И сегодня наша задача предоставить конкретные возможности для занятий, прежде всего физической культурой, в том числе для тех, кто имеет ограничения по здоровью. Я сама являюсь активным участником всех мероприятий и призываю всех, чиновников, политиков, деятелей культуры, артистов, спортсменов, чье мнение является авторитетным для населения, подключиться к этой работе».

В рамках Прогулки с врачом» в Одинцово, будет дан старт «Школам скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой» для людей с диабетом, которые в дальнейшем будут открыты в 10 городах Московской области. Ирина лично проведёт мастер-класс по скандинавской ходьбе, а в рамках беседы о диабете поделится с участниками опытом преодоления собственного хронического заболевания сосудов.

Во время мероприятия посетители смогут бесплатно проконсультироваться с квалифицированными медицинскими специалистами — кардиологами, эндокринологами и диабетологами; получить рекомендации о правильном питании и здоровом образе жизни; прослушать лекции о здоровье сердечно-сосудистой системы от ведущих кардиологов; о роли физической активности в профилактике заболеваний.

Начало мероприятия — в 15:00.

Регистрация гостей и участников с 14:30.

Адрес пресс-центра:

Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж

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