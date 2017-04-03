Великий Новгород, 3 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 3 апреля, завершил оглашение приговора в отношении последнего из фигурантов громкого «дорожного» дела — бывшего начальника государственного областного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» и бывшего депутата думы Чудовского района Николая Закалдаева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, он признан виновным в совершении преступлений по ч.4 ст.159 («Мошенничество»), п."в» ч.2 ст.179 («Принуждение к отказу от совершения сделки»), ч.1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

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Суд установил, что Закалдаев входил в организованную группу под руководством первого заместителя губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева, которой в 2012—2013 годах был разработан преступный план, направленный на хищение бюджетных средств на ремонт областных дорог. Участники этой группы с помощью административного ресурса ограничивали конкуренцию на проводимых в области аукционах на ремонт автомобильных дорог и добивались заключения контрактов с подконтрольными им организациями, после чего часть денежных средств переводилась на счета аффилированных коммерческих фирм. Ущерб, нанесенный государству, оценили в сумму более 15 млн рублей.

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Закалдаева судили отдельно от остальных участников группы, приговор которым был оглашён ещё в марте 2016 года, так как он обвинялся также в получении взятки в 250 тыс. рублей от директора ГОУП «Вече» Олега Орлова и директора одного из дорожно-эксплуатационных предприятий области за общее покровительство в дорожной отрасли, а также за подписание специалистами «Новгородавтодора» актов о приёмке выполненных работ без проверки.

Вину в совершении преступлений Закалдаев не признал.

Приговором суда по совокупности преступлений Николаю Закалдаеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года.

Отметим, что приговор оказался более строгим, чем запрашивало гособвинение: оно просило для подсудимого 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР напомнили, что «дорожное» дело расследовалось почти полтора года и составило более 180 томов, а обвинительное заключение — более 17 тыс. листов. Для обеспечения возмещения ущерба по основному «дорожному» делу следствием было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму около 170 млн рублей. Среди арестованного имущества — квартиры, дома, машины.

Как сообщало ИА REGNUM, остальные пять фигурантов дела были приговорены к реальным срокам лишения свободы и не смогли обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Первый заместитель губернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев получил реальный срок лишения свободы — на 8 лет и 10 месяцев.

Напомним также, что «дорожное» дело затронуло экс-сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого. В ходе процесса Новгородским районным судом было вынесено частное постановление в адрес руководителя Следственного комитета Российской Федерации с просьбой дать процессуальную оценку действиям Кривицкого. 30 января 2017 года в отношении Кривицкого возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в сумме 15 млн рублей «за способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц». Кривицкий арестован заочно и объявлен в международный розыск.