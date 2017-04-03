Барнаул, 3 апреля, 2017, 14:03 — ИА Регнум. После нескольких дней перерыва на Алтае вновь ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, 4 апреля во второй половине дня и в первой половине ночи 5 апреля в регионе будет ветрено (до 13−18 м/с) и снежно. Сильные осадки в виде мокрого снега возможны и предгорьях Алтая. На дорогах — гололедица. Порывы ветра при этом могут достигать местами 19−24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Светлана Шаповалова Непогода на Алтае

Как уже сообщало ИА REGNUM, разгул стихии Алтайский край переживал и в зимние месяцы. Из-за метелей и штормового ветра неоднократно приходилось перекрывать трассы и спасать попавших в снежный плен людей.

Весна в регионе тоже не обходится без штормовой погоды. В конце марта помимо поваленных деревьев, крыш, заборов, рекламных конструкций и остановок, пострадали электропровода: локальные отключения энергоснабжения 31 марта случились в Барнауле, Бийске и ряде других территорий.