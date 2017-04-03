Кишинёв, 3 апреля, 2017, 12:28 — ИА Регнум.



Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Между Молдавией и Евразийским экономическим союзом заключено соглашение о сотрудничестве. Подписи под соответствующим документом поставили президент республики Игорь Додон и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, передают 3 апреля «Вести».

Меморандум о сотрудничестве между Молдавией и ЕАЭС был подписан в Кишиневе, где проходит форум экономического союза. Отмечается, что ни представители правительства Молдавии, ни парламентарии в работе форума не участвуют, кроме того, они категорически не поддерживают подписание соглашения.

Так, председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил о том, что документ не будет ратифицирован, следовательно, не будет иметь и юридической силы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Молдавии Игорь Додон направил письмо председателю Высшего евразийского экономического совета, президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. В обращении молдавский лидер просит предоставить республике статус наблюдателя при ЕАЭС.

Додон рассчитывает, что его инициативу рассмотрят на заседании в конце мая главы государств — членов ЕАЭС."Республика Молдова должна сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, и это партнёрство должно преследовать исключительно национальные интересы нашей страны», — заявил тогда Додон.

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