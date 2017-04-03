Мадрид, 3 апреля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис 3 апреля заявил, что «у кого-то в Великобритании сдают нервы, но для этого нет никаких оснований». Реакция испанского чиновника последовала после того, как представители британских консерваторов стали утверждать, что при необходимости Лондон готов объявить войну, чтобы защитить Гибралтар, сообщает информационное агентство EFE.

Maurice Chédel Гибралтар

Подобный ответ министра Датиса последовал после того, как несколько британских политиков, в том числе премьер-министр Тереза Мэй, продемонстрировали готовность защищать своих граждан, проживающих в Гибралтаре — британской колонии на юге Испании.

В частности после того, как бывший лидер консерваторов Майкл Говард заявил, что Великобритания могла бы пойти на войну, как это было на Фолклендских островах, чтобы защитить Гибралтар.

Напомним, что Гибралтар является территорией Великобритании, на юге Пиренейского полуострова, которая оспаривается Испанией, и занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Там же расположена военно-морская база НАТО.

Гибралтар является членом Европейского союза через членство Великобритании. И в связи с выходом Великобритании из состава ЕС встает вопрос о положении жителей данного эксклава.