Ярославль, 3 апреля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославском зоопарке на празднике «Пробуждение медведей» десятилетние медведи Умка и Топтыгин предсказали какое будет лето. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском зоопарке.

Фото ярославского зоопарка Ярославский медведь Умка выбрал «солнечный торт»

После зимней спячки, которая длилась с начала декабря до середины марта, ярославские медведи впервые выступили в качестве предсказателей погоды. «Царям леса» сотрудники зоопарка приготовили в подарок вкусные угощения — торты ручной работы из мороженой рыбы. Один тор был сделан в виде солнца, а другой — рыбы. Если медведи выбирают «торт-солнце», то нас ждет солнечное лето, а если второй — дождливое. Медведи выбрали «солнце»!

«Мы впервые проводим предсказание погоды при помощи медведей. Посмотрим как они «чувствую» погоду», — рассказал корреспонденту Иа Регнум методист ярославского зоопарка Назыркул Дауткулов.

Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2014 году в ярославском зоопарке пробовали сделать предсказателями результатов матчей кроликов. Но, увы, предсказания оказались неверными.