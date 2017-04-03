Обнинск, Калужская область, 3 апреля, 2017, 12:11 — ИА Регнум.



Русская 122-мм гаубица на боевой позиции. 1915

В Обнинске Калужской области появится музей Первой мировой войны. Соответствующий проект представил депутат Законодательного собрания Калужской области Олег Комиссар, сообщает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«У нас на территории области очень много памятных мест, связанных с доблестью наших воинов во время Великой Отечественной войны, — сказал Олег Комиссар. — Изучая эти события, мы невольно пришли к корням Первой мировой войны. Когда всё это преподносится нашему молодому поколению, ощущается острая нехватка исторических материалов. Начальной стадией проекта стала установка первого в России Георгиевского креста в Обнинске. В процессе подготовки к открытию музея от историков и краеведов были получены материалы, связанные с периодом Первой мировой войны на территории Калужской губернии».

Сейчас ищется место под новый музей: предварительно здание выбрано, решается вопрос по его восстановлению. От общественной организации фонд Владимира Храброго в дар будущему музею переданы фотографии, открытки, копии документов и другие экспонаты, относящихся к периоду Первой мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 100-летию Брусиловского прорыва в Первую мировую войну посвящено открытие в Обнинске трехметрового памятного знака «Георгиевский крест». Он вырезан из белого камня и поставлен на кубическое основание. На медальоне в центре изображен Георгий Победоносец.

В обнинской усадьбе Белкино, рядом с установленным Георгиевским крестом находится братская могила, в которой захоронены участники Великой Отечественной войны, погибшие в битве за Москву. По замыслу организаторов международного проекта «Георгиевский крест», такие же знаки будут установлены в Калуге, Москве, Могилеве, Париже и Белграде.