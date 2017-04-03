Йошкар-Ола, 3 апреля, 2017, 12:46 — ИА Регнум.

Весной Чувашия и Марий Эл ощущают на себе особенно тесное соседство, весна, как никогда, сближает республики. В это время тесно становится рекам, которые вскрываются ото льда и захватывают берега. Сколько территории будет отвоёвано водой у суши — зависит от снегозапасов и погоды. Сейчас погода благоволит, хотя ещё месяц назад прогнозировали большое половодье, а это означало бы неминуемое подтопление-затопление ряда прибрежных населённых пунктов в Марий Эл. В условиях большой воды наибольший водный удар, как правило, приходится на деревню Уржумку и село Кокшайск — последнее в народе прозвали марийскими «Кокшавелем» и «Сочи». Здесь последнее время берега уходят под коттеджное строительство. И власти особо не смущает тот факт, что особняки рассыпаны по территории, относящейся к зоне подтопления, о чём не раз предупреждали энергетики. И что при отсутствии специальных защитных сооружений в случае бурного развития половодья к коттеджам придётся подъезжать не на джипах, а подплывать на лодках, передаёт корреспондент ИА REGNUM по итогам пресс-тура в Марий Эл.

ИА REGNUM Новострои в деревне Уржумка

Март в этом году начался с резкого потепления, сравнимого с апрельским. В результате последовало бурное таяние снега, начали вскрываться и пошли вверх уровни рек. Тогда отмечалось, что при сохранении таких же темпов половодье будет высоким. «Если бы в ту тёплую погоду, которая была в начале марта, продолжилось активное снеготаяние, то, конечно, подтопление (в Марий Эл) было бы. И было бы очень серьёзное», — отмечает начальник отдела «Чувашгидромета» Марина Китарьева.

Но пошло резкое похолодание, в «итоге наши реки опять успокоились, затихли, затянулось опять всё льдом, уровни пошли вниз». «Сейчас основные наши реки вскрылись, кроме Чебоксарского водохранилища, — его очищение ожидается с 15 по 24 апреля, это немножко раньше среднемноголетних сроков. Большого половодья не ожидается», — считает Марина Китарьева. По прогнозам, в апреле боковой приток в Чебоксарское водохранилище составит от 4000 до 6000 м³/с (при норме 6860).

Чувашские энергетики подчёркивают, что «успокаиваться рано», и погода может преподнести сюрпризы. Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков напомнил, что в прошлом году многие эксперты считали, что «второй сильной волны половодья уже не будет»: «А она оказалась практически вдвое больше первой. И в этом году успокаиваться рано».

ИА REGNUM Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков

Он также напомнил, что за 36 лет эксплуатации Чебоксарской ГЭС не было ни одного сильного половодья, даже 5-процентной обеспеченности (среднестатистической повторяемостью один раз в 20 лет). Ранее последний такой паводок произошёл в 1979 году, за год до перекрытия Волги в створе Чебоксарского гидроузла. О том, как это было, вспоминает жительница марийского Кокшайска, бывший председатель Кокшайского сельсовета Нина Смелова.

«Волны (в Кокшайске) плещут в окна по улице Больничная в частные дома и часть улицы Луговая. С Волги тоже волны плещут на улицу Набережная. Дежурные лодки организовывали, плоты заранее приготавливали. Приходилось и скот переселять — было как раз время отёла», — рассказывает сельчанка. По её словам, «было тяжело». И отмечает, что «до строительства ГЭС плыли дачные дома, лодки с топляками, плыла древесина в пучках прям по Волге»: «После того как появилась ГЭС, не стало такого. И стало воды поменьше».

ИА REGNUM Нина Смелова показывает фотографии с затопленным Кокшайском

Как ранее сообщало ИА REGNUM, половодья с объемом более 200 куб. км зафиксированы в 1966 году — 210 куб. км, в 1979 году — 208 куб. км и в 1994 году — 203 куб. км. В феврале 2017 года прогнозировалось, что в этом году объем половодья в Марий Эл может достигнуть 212 куб. км. В местной прессе тогда отмечали, что это приведёт к подтоплению и затоплению домов в селах Кокшайске, Семеновке и деревне Уржумка, садах «Волгарь», также полностью затопит деревню Сумки, где действует старейшая Сумская церковь и находятся четыре жилых дома.

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Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков отмечает, что «в этом году ожидался 5-процентный паводок». «Пока не знаем, будет он или нет. Если будет паводок 5-процентный, то это будет больше, чем в 1979 году. От повторения подобных вещей Чебоксарская ГЭС не сможет спасти сегодня, потому что мы работаем пока в транзитном режиме», — отметил главный гидроэнергетик Чувашии. И напомнил, станция эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), поэтому испытывает дефицит свободной емкости около 5 куб/км. У ГЭС нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье, поэтому всю воду, прибывающую к гидроузлу, она пропускает практически транзитом.

В такой ситуации больше всего могут пострадать объекты, построенные в зоне прогнозируемого затопления. Чебоксарская ГЭС обеспокоена строительством объектов на паводкоопасных территориях без их грамотной защиты, которое создает угрозу населению. Особое беспокойство вызывают новострои в Кокшайске и Уржумке.

В частности, в Уржумке напротив старой части деревни стали появляться коттеджи — со слов жителей, на некогда «чистом поле» построено более 100 домов, а стоимость земли за пять лет возросла от 35 тыс. рублей за сотку до 150 тыс. рублей. «Эти земли входят в зону подтопления. Когда оно произойдёт, никто не может сказать», — обращает внимание инженер по ГО и ЧС Чебоксарской ГЭС Андриан Николаев.

ИА REGNUM Новострои в деревне Уржумка

«Пять лет назад здесь было только поле. Четыре года назад здесь появились колышки. Три года назад здесь появились фундаменты, два года назад уже появилась застройка, наверное, трети территории. В прошлом году было застроено уже две три территории. В этом году практически все земельные участки, как видите, застроены. То есть идёт активное освоение земельных участков. Закон не запрещает данную застройку. Он гласит, что запрещается строить дома без предварительного строительства инженерной защиты. То есть я считаю, что органы власти сначала должны были соорудить инженерную защиту, а уж потом формировать земельные участки и давать разрешение на строительство», — говорит Андриан Николаев.

Жильцы новостроек уверяют, что готовы «грести и выплывать» в случае половодья, не особо веря в своенравность Уржумки, втекающей в Волгу. Между тем старожилы вспоминают, как весной 1967 года река разлилась настолько, что жители другу к другу в гости не ходили, а плавали на лодках.

А вот Кокшайск подтапливает довольно часто. В последний раз это было в 2012 году, когда оказались подтопленными более 10 жилых домов. И участки здесь выставлялись на продажу уже на территории (полуострове), которую за последнее столетие не раз затапливало полностью. «Здесь по сути дела пойма. Пойма во время половодья частенько заливается», — пояснял ранее замруководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления (ВВБВУ) по Марий Эл Александр Обухов. По неофициальным данным, стоимость сотки здесь достигает 200 тыс. рублей.

ИА REGNUM Замруководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Марий Эл Александр Обухов

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«Просьба в скором времени решить вопрос с заграждением, защитой. Потому что очень сильно затапливает, и люди страдают от этого. Обращаюсь и к Республике Чувашия, и к Республике Марий Эл», — взывает к властям жительница Кокшайска Нина Смелова.