Одесса, Украина, 3 апреля, 2017, 12:06 — ИА Регнум.



Frank Morales R Траурная свеча

Актер Сергей Олех скончался в Одессе, сообщила друг артиста Ирина Медушевская в Facebook.

Олех скончался 2 апреля в возрасте 51 года. «Он ушел… полчаса назад… мой друг, национальное достояние Одессы и Украины… сорри, я не могу… я потом напишу… Спи спокойно, брат, люблю тебя», — написала Медушевская.

Олех известен как участник юмористических программ «Маски-шоу», «Джентльмен шоу», «Голые и смешные».

Он снялся в ряде художественных фильмов («Не в деньгах счастье», «Команда») и сериалов («Собачья гостиница», «Ликвидация», «Анка с Молдаванки»).

В студенческие годы принимал участие в выступлениях команды КВН. С 1986 г. он активно возрождал первоапрельский фестиваль Юморину.

Напомним, Олех в течение последних дней находился в реанимации. 2 апреля Медушевская в соцсети написала: «Ну вот, говорят Юморина прошла на ура, Серёжик! О тебе все вспоминали!»