В Одессе умер известный актер из «Маски-шоу»
Одесса, Украина, 3 апреля, 2017, 12:06 — ИА Регнум.
Актер Сергей Олех скончался в Одессе, сообщила друг артиста Ирина Медушевская в Facebook.
Олех скончался 2 апреля в возрасте 51 года. «Он ушел… полчаса назад… мой друг, национальное достояние Одессы и Украины… сорри, я не могу… я потом напишу… Спи спокойно, брат, люблю тебя», — написала Медушевская.
Олех известен как участник юмористических программ «Маски-шоу», «Джентльмен шоу», «Голые и смешные».
Он снялся в ряде художественных фильмов («Не в деньгах счастье», «Команда») и сериалов («Собачья гостиница», «Ликвидация», «Анка с Молдаванки»).
В студенческие годы принимал участие в выступлениях команды КВН. С 1986 г. он активно возрождал первоапрельский фестиваль Юморину.
Напомним, Олех в течение последних дней находился в реанимации. 2 апреля Медушевская в соцсети написала: «Ну вот, говорят Юморина прошла на ура, Серёжик! О тебе все вспоминали!»