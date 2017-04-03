Москва, 3 апреля, 2017, 12:05 — ИА Регнум.



Mil.ru ВДВ

Сегодня, 3 апреля, делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России посетит город Манагуа в Республике Никарагуа, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе визита российские военные эксперты проведут консультации по вопросам участия подразделений ВДВ России в совместном российско-никарагуанском тактическом учении на территории Никарагуа.

Будут согласованы сроки проведения учения, состав привлекаемых подразделений и вопросы всестороннего обеспечения.

Визит делегации ВДВ России в Никарагуа продлится до 8 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время подразделений ВДВ России участвуют в совместных учениях в Белоруссии. Учения продлятся до 5 апреля.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2016 году ВДВ России провели 387 учений различного уровня, в том числе 13 международных.

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