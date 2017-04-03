Пекин, 3 апреля, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В большинстве крупных городов КНР состоялись торжественные церемонии поклонения легендарному предку нации — Желтому императору. В мероприятиях приняли участие более 10 тыс. китайцев.

社会历史博物馆 Жёлтый император

По традиции, наиболее массовые мероприятия прошли в уезде Синьчжэнь провинции Хэнань, где более 5 тыс. лет назад находилась столица империи, основанной Хуанди. Кроме того, аналогичные мероприятия прошли в городах США и Австралии, где сосредоточены крупные китайские общины, пишет «Сина синьвэнь».

Китайцы склонили свои головы в знак благодарности Желтому императору, который по придаю впервые объединил враждующие царства и создал первое китайское государство. Кроме того, именно Хуанди считается основателем даосизма и первопредком всех китайцев.

Власти Макао и Тайваня сообщили, что в традиционном обряде поклонения приняли участие около 3 тыс. человек.

Хуанди — один из пяти легендарных императоров Китая, живший около 2600 г. до н.э. Желтому императору приписывается изобретение топора, лодки и весла, ступки и пестика, лука и стрел, платья и туфель, а также разделение земли на наделы. Его сподвижники создали иероглифическую письменность и календарь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, специалисты из Центрального Южного университета в Китае установили, что предками около половины жителей страны являются герои мифов, императоры Яньди и Хуанди. Самим легендарным правителям приписывается божественное происхождение.