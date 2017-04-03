Вашингтон, 3 апреля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. По итогам завершившихся матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали известны участники плей-офф лиги в Западной конференции.

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Так, в заветную восьмерку пробились клубы «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесота Уайлд», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз» и «Нэшвилл Предаторз».

Лидером Западной конференции по набранным балам на данный момент остается клуб «Чикаго» (107 очков).

Отметим, что участники плей-офф лиги в Восточной конференции определятся в ближайшее время.

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