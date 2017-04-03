Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2017, 11:57 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Цветочная поляна

Ростов-на-Дону принял делегацию Республики Крым. На встрече с донскими властями гости договорились о сотрудничестве, в частности, в сфере сельского хозяйства: развитии системы семеноводства, виноградарства, виноделия. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике донского региона 3 апреля, агрономы Ростовской области также помогут полуострову в озеленении.

«Дон и Крым в сфере сельского хозяйства имеют много общего, поэтому обмен опытом будет полезен для обеих сторон. Кроме сотрудничества в аграрных вопросах, было принято решение о создании совместной программы по озеленению Республики Крым с привлечением специалистов минприроды Ростовской области и представителей науки», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Стороны договорились также о проведении совместной конференции по выращиванию альтернативных культур.

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«Переходный период» интеграции Крыма в Россию окончательно завершён»

Напомним, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Это произошло благодаря референдуму, по результатам которого более 90% жителей полуострова выразили свое желание воссоединиться с Россией.

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Через пять лет Крым станет настоящей жемчужиной России: мнение

В тот же год между Госсоветом Крыма и Законодательным собрание Ростовской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Затем был скреплён дружеский союз Дона с Красногвардейским районом Крыма. Это позволило начать поставки угля в подшефный район полуострова. Кроме того, комбайновый завод «Ростсельмаш» поставил Крыму через «Росагролизинг» 100 комбайнов. Также Дон помог в ремонте школ и детских садов, реконструкции систем водоснабжения, поставке горюче-смазочных материалов и семян.

Всего в 2014 году Ростовская область помогла подшефному Красногвардейскому району Крыма почти на 193 млн рублей. С помощью материальной помощи был отремонтирован не только детский сад «Непоседа», но и другие образовательные и социальные учреждения района. Средства были направлены на учебники и учебные пособия, три автобуса, спортинвентарь, а также оснащение школьных котельных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ об объединении Крымского и Южного федеральных округов. Полномочным представителем главы Российского государства в обновлённом округе был назначен Владимир Устинов. Политологи высказали мнение, что решение об объединении означает окончательное завершение интеграции республики в Россию.

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