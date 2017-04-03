Симферополь, 3 апреля, 2017, 11:40 — ИА Регнум. С 2019 года единый государственный экзамен (ЕГЭ) станет обязательным для всех школьников Крыма — продлевать право выбора крымским школьникам после 2018 года в Минобре не будут. Об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, передает РИА «Новости».

Kremin.ru ЕГЭ

«Для крымчан у нас продлён выбор еще на 2018 год. Эти возможности закреплены федеральным законом в июле 2016 года, и до 2018 года включительно они могут выбирать сдавать ЕГЭ в традиционной форме, либо сохраняется та аттестация, которая была привычной. После 2018 года это будет штатный режим», — заявила Васильева.

По ее словам, крымские школы уже готовы перейти на новый механизм сдачи выпускных экзаменов.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам, однако на период интеграции образовательных систем для Крыма было сделано исключение.

В соответствии с законом об интеграции системы образования в общероссийскую крымским школьникам в год получения аттестата предоставляется право выбора: абитуриент может поступать в вуз как на основании ЕГЭ, так и по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. В 2017 году 6 из 10 тыс. выпускников Крыма выбрали ЕГЭ для получения итоговой аттестации.