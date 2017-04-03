Ереван, 3 апреля, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении на данный момент удалось обработать бюллетени с 2005 избирательных участков из 2009, действующих на территории страны. Об этом, как передает Sputnik Армения, сообщил глава ЦИК страны Тигран Мукучян.

Photolure Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян сообщает предварительные результаты парламентских выборов

«Все избирательные комиссии работали в напряженном графике, — говорит он. — Сейчас представляем данные с 2005 участков».

По предварительным результатам, победителем по итогам голосовая становится правящая Республиканская партия Армении, у нее почти половина голосов — 49,15%. На втором месте расположился «блок Царукяна» — 27,67%, на третьей позиции — блок «Елк» (7,78%). Также в парламент проходит партия «Дашнакцутюн», заручившаяся поддержкой 6,58% избирателей.

Отмечается, что несколько политических объединений не преодолевают проходной барьер: «Армянское возрождение» (3,72%), блок «Оганян — Раффи — Осканян» (2,07%), блок «АНК-НПА» (1,65%), «Свободные демократы» (0,94%), Коммунистическая партия Армении (0,75%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2017 г. на территории Армении состоялись выборы в Национальное Собрание. По данным ЦИК страны, яка избирателей на участки для голосования составила 60,86% от общего количества избирателей.

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