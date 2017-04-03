ЦИК Армении обработал данные с 2005 избирательных участков
Ереван, 3 апреля, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении на данный момент удалось обработать бюллетени с 2005 избирательных участков из 2009, действующих на территории страны. Об этом, как передает Sputnik Армения, сообщил глава ЦИК страны Тигран Мукучян.
«Все избирательные комиссии работали в напряженном графике, — говорит он. — Сейчас представляем данные с 2005 участков».
По предварительным результатам, победителем по итогам голосовая становится правящая Республиканская партия Армении, у нее почти половина голосов — 49,15%. На втором месте расположился «блок Царукяна» — 27,67%, на третьей позиции — блок «Елк» (7,78%). Также в парламент проходит партия «Дашнакцутюн», заручившаяся поддержкой 6,58% избирателей.
Отмечается, что несколько политических объединений не преодолевают проходной барьер: «Армянское возрождение» (3,72%), блок «Оганян — Раффи — Осканян» (2,07%), блок «АНК-НПА» (1,65%), «Свободные демократы» (0,94%), Коммунистическая партия Армении (0,75%).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2017 г. на территории Армении состоялись выборы в Национальное Собрание. По данным ЦИК страны, яка избирателей на участки для голосования составила 60,86% от общего количества избирателей.
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