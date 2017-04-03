Якутск, 3 апреля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Назначенный президентом АЛРОСА экс-вице-президент Сбербанка Сергей Иванов -младший (сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова) заявил о намерении ввести кадровые изменения в компании. При этом он пообещал согласовывать перестановки с республикой и делать упор на местные кадры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalife.ru Сергей Сергеевич Иванов

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«Жизнь идёт, меняется стратегия предприятия. Здесь у нас с Егором Афанасьевичем (глава Якутии Егор Борисов — прим. ИА REGNUM ) видение абсолютно совпадает. В любых крупных компаниях кто-то устает, где-то нужна свежая кровь. Поэтому определенные изменения произойдут. Естественно, все кадровые решения будем согласовывать с республикой», — цитирует ЯСИА Сергея Иванова, который находится с визитом в республике.

Находясь в Якутии, новый президент АЛРОСА также сообщил о перспективах работы алмазного центра во Владивостоке и развитии алмазогранильной отрасли.

«Принят ряд решений, которые, на мой взгляд, помогут выйти из кризиса и увеличить конкурентоспособность по сравнению с иностранными огранщиками», — отметил президент АЛРОСА, выразив надежду, что на базе Свободного порта будет развиваться алмазный центр.

«Время покажет, у нас хорошие планы, перспектива есть. Одна из индийских компаний заявляла о готовности открыть огранку во Владивостоке. Будем приветствовать появление еще одного игрока», — отметил Иванов.

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Он также рассказал журналистам о том, что принято решение выплачивать дивиденды в размере около 50% от прибыли, рассчитанной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). «Компания сегодня способна заплатить 50 процентов от чистой прибыли по МСФО, но это решение акционеров и его комментировать некорректно», — сказал Иванов.

Отвечая на вопрос о ходе работ на Верхнемунском месторождении, президент АЛРОСА заявил, что всё идёт по плану: «Первая руда уже поступает на фабрику в Удачном. С точки зрения геологоразведки оценим каждое направление — Якутию, Архангельскую область, Африку. Безусловно, республика — это основной регион наших операций, поэтому здесь геологоразведка будет развиваться».

Как сообщало ИА REGNUM, кресло президента АЛРОСА Сергей Иванов занял в начале марта 2017 года. В республике это назначение встретили опасениями, что новый руководитель компании будет лоббировать дальнейшую продажу акций алмазодобывающей компании.

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