Барнаул, 3 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова Ул. Транзитная в Барнауле. Март 2017 года

Власти Барнаула и дорожники получили предостережения о недопустимости нарушений закона в предстоящем дорожно-строительном сезоне. Такой вердикт вынесла городская прокуратура, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам исполняющего обязанности прокурора Барнаула Андрея Аксенова, решение принято на основе проверки поступающих сведений о несоответствии дорог установленным требованиям, а также имевшим место фактам ненадлежащего содержания городских дорог.

Предостережения получили председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула и руководитель МБУ «Автодорстрой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, горожане через СМИ высказали уже немало нареканий по поводу асфальта, «стаявшего» вместе со снегом с барнаульских дорог. Особенно убитыми барнаульцы считают улицы: Транзитная, Заринская (Малый Павловский тракт), Балтийская, Сухэ-Батора, Горно-Алтайская, Петра Сухова (от ул. Малахова до 80-й Гвардейской), Георгия Исакова (от Матросова до Малахова), Смирнова, Советской Армии, 42-й Бригады, Аносова, Бехтерева и многие другие.

Светлана Шаповалова Ул. Транзитная в Барнауле. Март 2017 года

Светлана Шаповалова Ул. Транзитная в Барнауле. Осень 2016 года

Между тем, барнаульский градоначальник Серей Дугин полагает, что ухудшающемуся состоянию дорог способствует год от года растущий автомобильный парк горожан: на 1 тысячу жителей Барнаула приходится порядка 400 машин, а ежегодный прирост в год составляет 10−12 тысяч автомобилей.