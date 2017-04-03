Новый Некоуз, Ярославская область, 3 апреля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В Ярославской области прокуратура защитила швей

Которых незаконно уволили

Прокуратурой Некоузского района Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» в отношении руководства швейного предприятия «Меридиан», которое с помощью обмана выгнало на улицу 28 своих работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Некоузского района.

В январе 2017 года 28 работников ООО «Меридиан» с удивлением узнали, что они уволены в связи с «окончанием срока действия трудовых договоров». Районная прокуратура проверила деятельность предприятия и выяснила, что в трудовые контракты работников ООО «Меридиан» были от руки внесены записи о дате окончания договора. Благодаря чему бессрочные трудовые контракты неожиданно «превратились» в срочные, и сотрудники были уволены в связи с окончанием срока. Прокуратура направила в Некоузский межмуниципальный отдел МВД постановление, на основании которого возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Подано 14 исков в суд по заявлениям половины уволенных работников. Остальные смирились со своей участью. Прокуратура требует признать трудовые договора бессрочными, восстановить сотрудников на работе, выплатить им заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

«ООО «Меридиан» в добровольном порядке свою вину признал. Всем выплатил компенсацию за прогул и моральный вред. Одного человека восстановил в должности, а семь работников, получив денежную компенсацию, отказались от претензий. По остальным вопрос решается», — сказала корреспонденту ИА REGNUM прокурор Некоузского района Светлана Смирнова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в поселке Волга Некоузского района Ярославской области сотрудники двух швейных предприятий ООО «Межотраслевой центр организации работ» и ООО «Меридиан» оказались обмануты своими работодателями и были незаконно уволены. Среди пострадавших оказались даже люди с ограниченными возможностями — инвалиды.