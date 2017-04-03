Якутск, 3 апреля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Якутии мнения о том, стоит ли похоронить тело советского вождя Владимира Ленина, разделились. Лидер регионального отделения КПРФ Виктор Губарев в принципе счёл такой вопрос провокационным, политолог Андрей Данилов увидел в этом предложении попытку расколоть общество, а руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров считает, что нужно перевернуть эту страницу истории и идти дальше.

«Сила», иллюстрация к книге Лиханов А. — «Сын России», 1982. Художники Калерия Кукулиева и Борис Кукулиев

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«Это провокационный вопрос, абсолютно провокационный, — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Виктор Губарев. — Захоронить Ленина в год столетия октябрьской революции? Лучшего подарка, нашего подарка, нашим противникам и врагам не преподнести. Этот вопрос надо закрыть вообще. Это не цели РПЦ, это политическая цель. Такое намерение вызовет очень большое сопротивление общества, мы постараемся ни в коем случае этого не допустить».

Коммунист также отметил, что даже если рассматривать ситуацию не с политической точки зрения, то по всем православным канонам Владимир Ленин находится фактически под землёй, всё это было учтено.

«Эта тема в обществе поднимается уже давно, начиная с 90-х годов, с развала Советского Союза, и связана, скорее всего, с весенним обострением», — прокомментировал политолог Андрей Данилов. Он предлагает не брать пример с украинских националистов, которые постоянно сносят памятники Ленину.

«Захоронение Ленина — вопрос уже не религиозный, а политический, — также уверен эксперт. — Это неотъемлемая часть истории. Может, было бы логичнее сначала похоронить мощи всех святых? Человек же требует упокоения по христианскому обычаю, почему тогда мощи таких уважаемых среди христиан людей не захоронены? Так что давайте сначала разберёмся с мощами святых, а потом уже будем решать по абсолютно неверующему человеку».

Андрей Данилов уверен, что о захоронении Ленина опять заговорили в связи с текущей политической обстановкой в стране и в ближнем зарубежье. «Это очень скользкий вопрос, который может расколоть общество, что пытаются люди сделать, и заработать на этом какие-то политические очки, с моей точки зрения. Если мы захороним Ленина, мы одобрим всё, что происходит в ближнем зарубежье, где сносятся памятники и советским солдатам, и Ленину, и другим деятелям», — считает политолог.

Он уверен, что мавзолей не нужно сносить, и Ленина оставить там как один из символов России. Обратные действия Андрей Данилов расценивает как подрыв государственных устоев и исторической преемственности: «основателем РСФСР и СССР, правопреемницей которой является РФ, был как раз Ленин». Эксперт также добавил, что Владимир Ленин занял 6-ое место в голосовании «Имя России», а православных деятелей в этом списке вообще не было.

Руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров уверен, что тело Ленина нужно захоронить.

«Этого требует человеческая мораль и традиционные нравственные ценности. В любом случае, факт нахождения тела бывшего руководителя в центре столицы является неприемлемым для демократической страны, в которой действует принцип сменяемости власти. Ход времени не остановить. Необходимо перевернуть эту страницу истории и идти дальше», — отметил общественник.

Он также подчеркнул, что по этому вопросу возникает много споров, прежде всего, между поредевшими рядами коммунистов и представителями церкви.

«Мавзолей является символом советского времени и предание земле тела Ленина для сторонников коммунизма означает еще один шаг к окончательной потере надежд на восстановление советского строя. Для духовенства это будет очередным этапом распространения своего влияния. Каждая сторона использует необходимость захоронения или недопустимость этого в своих целях. При этом Ленин в меньшей степени рассматривается как просто человек, результаты жизни которого имеют неоднозначные последствия и оценки. Ленин воспринимается как символ прошлого, которое одни хотят вернуть, а другие навсегда забыть», — так видит причины этих споров общественник.

Он предлагает извлечь уроки из прошлого, хорошего и плохого, чтобы не допускать ошибок в будущем. «Былого не вернешь, но и не сотрешь из памяти», — напомнил также Степан Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что тело советского вождя Владимира Ленина нужно было захоронить сразу после распада СССР в 1991 году, заявил в программе «Церковь и мир» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Теперь, считает он, по этому вопросу нужно дождаться согласия в обществе.

Говоря о намерении захоронить тело Ленина, митрополит Иларион также добавил, что «именами палачей нельзя называть улицы и площади», а «мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение».