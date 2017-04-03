Киев, 3 апреля, 2017, 11:18 — ИА Регнум.



Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Руководители Национального банка Украины могут быть причастны к растрате средств, которые выделялись на рефинансирование коммерческих банков. О начавшихся в этой связи проверках в эфире телеканала «1+1» рассказал глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

По его словам, уголовное производство, фигурантами которого выступают руководители Нацбанка Украины, ведется на протяжении нескольких месяцев. Речь идет о растрате средств, предназначавшихся на рефинансирование некоторых коммерческих банков.

«Законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию средств является предметом расследования этого дела», — отметил он.

Сытник уточнил, что возможный ущерб, нанесенный растратой, может достигать нескольких миллиардов гривен. Глава НАБУ не стал называть конкретные фамилии причастных, отметив лишь, что операции со столь огромными денежными потоками не могли осуществляться без участия руководства регулятора.

«На причастность к этим действиям будет проверяться фактически все руководство (НБУ)», — пояснил он.

Глава НАБУ добавил, что в настоящее время идет и параллельная работа — необходимо получить материалы из других стран. Значительная доля средств, выделенных на рефинансирование банков, была переведена на оффшорные счета или счета зарубежных банков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски в помещении Нацбанка Украины в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях. Уточнялось, что сотрудники Нацбанка оказывали содействие правоохранителям. Результатом операции стало изъятие ряда документов.

В марте глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила, что готова покинуть свой пост. Однако пока ее удерживает от этого шага отсутствие кандидатуры на замену — таким человеком должен стать «профессиональный технократ», пояснила она. Преемника Гонтаревой должен подобрать глава государства Петр Порошенко.

Вместе с тем возможным кандидатом называют бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка, возглавлявшего НБУ более 10 лет назад. Сам Яценюк заявил, что отказался возглавить Нацбанк Украины.

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