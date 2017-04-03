Оренбург, 3 апреля, 2017, 11:15 — ИА Регнум.



skeeze Комар

В Оренбурге в 2017 году планируют провести работы по истреблению комаров на территории 1400 га с учетом поселков, входящих в состав муниципального образования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, в рамках местной программы «Охрана окружающей среды в городе Оренбурге» на бой с комарами выделено 700 тыс. рублей, что в два раза превышает расходы 2016 года.

Члены санитарно-противоэпидемиологической комиссии отметили, что ларвицидные работы являются неотъемлемой частью санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, которые проводятся ежегодно и способствуют уменьшению численности комаров до 95%.

Территория распространения комаров в первую очередь зависит от подъема воды в реках Урал и Сакмара и снегозапасов. Период активной жизнедеятельности комаров наблюдается с мая по сентябрь. Массовый вылет комаров в Оренбурге, как правило, начинается в мае. В Южном округе наиболее «проблемными» считаются пос. Кузнечный, пос. Солнечный, в Северном — Подмаячный и Берды.

Заместитель главы города по социальным вопросам Валентина Снатенкова сообщила, что руководителям предприятий, находящихся в зоне подтопления, рекомендовано рационально перераспределить бюджеты и заключить до 11 апреля договоры на проведение работ по истреблению комаров.

Стоит отметить, весной 2016 года население Оренбурга жаловалось на большое количество комаров, появившееся в муниципалитете и пригородных поселках. Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, досаждали горожанам комары немалярийные рода Aedes. Увеличению их численности способствовали теплая снежная зима, ранняя весна и обильное половодье с возникновением большого количества временных водоемов после паводка, в которых происходит развитие личинок комаров. Массовый вылет комаров Aedes наблюдается раз в сезон и приходится на первую декаду мая. Жизнеспособность комаров во многом зависит от сложившихся температурных условий и может составлять до 40 дней.