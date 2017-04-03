Улан-Удэ, 3 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о введении в регионе особого противопожарного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 апреля, в республиканском правительстве.

skeeze Лесные пожары

3 апреля в регионе состоялось совещание по тушению лесных пожаров с участием профильных министерств и ведомств. «Без разницы, чья земля, какой категории, всех привлекаете, тушите, а потом выставляете счета собственникам», — заявил Цыденов руководству Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) и главам муниципалитетов.

Кроме того, руководитель региона попросил муниципалитеты внести предложения по премированию районов, где зафиксировано наименьшее число пожаров. «Деньги на тушение пожаров получают те районы, которые горят, выходит, чем больше горишь, тем больше денег. Необходимо правильно мотивировать районные власти на то, чтобы пожаров вообще не было», — отметил Алексей Цыденов.

«В любом случае надо поддерживать. Посмотрим, и какие-то бонусы тем, кто не горит, учтем», — подчеркнул он.

Добавим, в период действия особого противопожарного режима в Бурятии запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, на предприятиях, на землях всех категорий. Исключение составляют плановые профилактические контролируемые противопожарные выжигания. РАЛХ должно будет ограничить пребывание граждан в лесах и въезд туда транспортных средств.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первый в этом году лесной пожар был зарегистрирован в Бурятии 31 марта — в Заиграевском районе. По состоянию на утро 3 апреля в регионе действовало восемь лесных пожаров (в Бичурском и Заиграевском районах), в том числе четыре локализованных. Общая площадь возгораний — 150 га.

Напомним, в 2016 году в регионе было зафиксировано 572 лесных пожара на общей площади 144,1 тыс. га.

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