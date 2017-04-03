Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Совместить приятное с полезным решили жители Ростова-на-Дону и пришли в парк «Дружба» в Северном микрорайоне. Здесь состоялся субботник и фестиваль скворечников, посвященный Международному дню птиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

Горожане не только собрали листву, обрезали сухие ветки, обкопали деревья, но и попробовали смастерить домики для пернатых. В пример поделкам — скворечники, которые сделали своими руками воспитанники различных кружков. В экспозиции было представлено более 10 образцов творческого воображения и фантазии.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Рисунок на асфальте

Сделаны домики для птиц, в основном, из дерева и пластика. Каждый участник стремился создать жилище для птиц, которое было бы не только функциональным, но и стильным, удобным, красивым. Яркие и причудливые кормушки привлекли внимание не только юных гостей фестиваля, но и взрослых.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Выставка скворечников

На праздник в парк, разбитый у Северного водохранилища, пришли целыми семьями. Кто-то рассматривал выставку, кто-то брался за грабли и лопаты, а кто-то просто наблюдал за стаей птиц у водоема.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Наводят порядок и дети

В этот день к себе в гости пригласил и Ростовский-на-Дону зоопарк. В начале года питомник запустил проект «Живая книга», в рамках которого устроил акцию «Подари птицам дом». В ней приняли участие школьники города-миллионника. Победители конкурса подарили скворечники для пернатых, а затем посетили показательное кормление пеликанов.

В Первомайском районе подвели итоги конкурса «Птичьи домики». На суд жюри было представлено 35 работ школьников: 26 скворечников и девять синичников. Выбирали победителей и призеров в номинациях «Каждому скворцу — по домику» и «Синичкин уют». Также была учреждена специальная номинация «За оригинальность».