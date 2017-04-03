Белгород, 3 апреля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Белгороде 1 апреля стартовали Дни защиты от экологической опасности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, приуроченные к ним мероприятия будут проводиться в течение всего месяца.

Марина Каширская ИА REGNUM Посадка деревьев

В рамках месячника белгородцы будут наводить порядок на территории областного центра, поведут акции «Пойдём домой!» (акция для поиска хозяев и сбора средств животным из приюта) и «Белому городу — чистый транспорт!», а также займутся ландшафтным озеленением.

На 8 апреля запланировано проведение общегородского субботника. В этот же день пройдет посадка сеянцев лесных насаждений на площади 12 га. Посадочный материал для этих целей бесплатно выделит ОГСАУ «Лесопожарный центр».

В рамках экологического месячника запланированы работы по благоустройству и озеленению города, оздоровлению насаждений. Отдельное место в плане мероприятий занимает областной проект «Реализация комплекса мер по борьбе с кленом ясенелистным (американским)». Это хорошо знакомое всем горожанам дерево является сорняком и мешает росту других деревьев, за что специалисты даже прозвали его «кленом-убийцей».

По подсчетам мэрии, в мероприятиях Дней защиты от экологической опасности примут участие более 40 тысяч человек. Итоги месячника подведут в мае.