Таллин, 3 апреля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Министр обороны Эстонии, председатель Союза правых партий «Отечество — Республика» Маргус Цахкна назначил генерал-майора в отставке Сил обороны страны Валерия Саара специальным представителем министерства, а также оборонных технологий и инноваций страны на Украине.

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Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 апреля, сообщили в министерстве обороны Эстонии, отметив, что задачей Саара будет развитие связей между оборонно-промышленными комплексами двух стран, поддержка модернизации оборонного сектора Украины, а также киберсотрудничество и разработка военных «ноу-хау».

По словам Цахкна, генерал-майор Саар идеально подходит к этой должности благодаря большому опыту и личным качества. При этом новая должность не требует его постоянного присутствия в Киеве — поэтому он сохранит за собой должность советника Главнокомандующего Силами обороны Эстонской Республики, генерала армии Рихо Терраса.

Генерал-майор Валерий Саар — бывший кадровый советский офицер, в 1972—1976 годах учился в Житомирском Высшем училище радиоэлектроники войск ПВО (ЖВЗРККУ). В эстонских Силах обороны в момента восстановления независимости республики. С 2007 по 2012 годы возглавлял Военно-Воздушные силы Эстонии (которых практически нет) и отвечал за средства ПВО страны. С 2012 по 2016 годы был представителем Сил обороны страны при НАТО и Евросоюзе в Брюсселе, после чего вышел в отставку.