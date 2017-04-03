Таллин, 3 апреля, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Европейский союз не должен позволять, чтобы процесс поиска решения конфликта в Сирии проходил под диктовку президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 апреля, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на мнение председателя крупнейшей оппозиционной парламентской партии (Реформистской партии) Ханно Певкура.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, роль ЕС в международных переговорах по Сирии явно занижена и это надо исправить. В преддверии международной конференции о будущем Сирии и всего региона, которая пройдет в Брюсселе (Бельгия) 5 апреля, Эстония требует выставления «более жестких требований» при предоставлении помощи ЕС.

Певкур отметил, что парламентская фракция Реформистской партии поддержала заявление фракции Альянса либералов и демократов (ALDE) Европарламента, которое считает недостаточно активной позицию Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в еврокомиссии Федерики Могерини в сирийском вопросе. Он напомнил, что ЕС остается крупнейшим донором гуманитарной помощи Дамаску и это дает ему право выставлять свои условия, а не идти на уступки России, Турции и Ирану.

«Предоставление финансовой помощи без каких-либо требований к Сирии, где разрешение конфликта контролируют Путин и Асад, подрывает доверие к Евросоюзу. Финансовая помощь Европейского союза этой стране должна сопровождаться жесткими требованиями», — отмечается в обращении к Могерини.

5 апреля в Брюсселе пройдет международная конференция о будущем Сирии и региона Ближнего Востока. Соучредителями конференции выступают ООН, Евросоюз, Норвегия, Катар и Великобритания. Всего ожидается участие более 70 делегаций разных страны на уровне министров, а также представители различных гуманитарных и гражданских организаций.