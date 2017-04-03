Бишкек, 3 апреля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. «Время, когда люди, которые устраивают беспорядки, сидят в камерах, а я тоже сам сидел, и едят чучук и казы карта (мясные деликатесы), прошло. Хочешь приехать, беспорядки устраивать, тебя ждет следственный изолятор», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня, 3 апреля, выступая на заседании Национального совета по устойчивому развитию, сообщает «5news.kg».

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Глава государства подчеркнул, что «в отношении коррупции началась настоящая чистка высших эшелонов власти», и добавил, что на настоящий момент правоохранительными органами возбуждено 7000 уголовных дел по подобным преступлениям, в том числе 500 — в отношении чиновников высшего ранга.

«Началась большая реформа в правоохранительных органах. Их задача охранять простых граждан и бизнес. Ранее бизнес могли проверять все, и теперь же их проверяет только Налоговая служба и Финансовая полиция, но они должны сокращаться и сокращаться», — цитирует Атамбаева ИА «Knews».

Президент считает, что раньше в мире Киргизию узнавали по митингам и «физиономии Мотуева» (местный политик, известный экспрессивными поступками и высказываниями — прим ИА REGNUM), а теперь — благодаря «Всемирным играм кочевников», честным выборам, реформам в политике и экономике».

«Сегодня Киргизия — одна из десяти стран мира, рекомендованная туристам к посещению. Помните, четыре года назад многие нам предрекали экономический коллапс, потому что страна стояла на грани распада экономики. Но мы достойно прошли все испытания. Наша страна стала одной из десяти стран, которые получили статус «ВСП+» от Европейского союза», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2017 года спецслужбы Киргизии арестовали бывшего депутата парламента этой среднеазиатской страны Садыра Жапарова в рамках уголовного дела, возбужденного по факту захвата в заложники полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева во время митинга 7 октября 2013 года в городе Каракол.

Родственники и сторонники арестованного политика провели ряд акций протеста с требованием освободить Садыра Жапарова из СИЗО и избрать ему более мягкую меру пресечения. В ходе одного из таких митингов наиболее агрессивные пикетчики попытались забросать милиционеров бутылками и камнями, в результате чего были задержаны 64 протестующих, включая братьев и сына Жапарова.