Самара, 3 апреля, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Самаре нарастают протестные настроения. 2 апреля собравшиеся на митинге у Дворца спорта авиационного завода на Безымянке жители, в основном пенсионеры, требовали от региональных властей не только отменить пакет антисоциальных решений, принятых по инициативе губернатора Николая Меркушкина с начала 2017 года (отмена льгот по ЖКХ, транспортным поездкам, замена ЕДВ на «компенсации»), но и доказывали, что они не «экстремисты, расшатывающие российскую государственность», а наоборот поддерживают политику президента РФ Владимира Путина. Полиция насчитала 650 участников митинга, организаторы утверждают, что пришло около 4500 граждан, доказывая численность с выложенной в соцсетях видеозаписью протестной акции. Новшеством уже четвертого по счету митинга стало появление провокаторов, действия которых пресекала дружина организаторов митинга, в числе которых КПРФ и депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото с сайта КПРФ Митинг в Самаре 2 апреля 2017 года

Протестные митинги против отмены льгот самарским пенсионерам, ветеранам, инвалидам сотрясают регион три месяца. «Жители пришли на митинг и встали под красные знамена. Тысячи людей: ветераны, пенсионеры, рабочие, служащие и студенты. Листовки и диски с фильмом «Нет экстремизму», которые неизвестные провокаторы пытались раздавать, люди рвали и выкидывали в мусорку. Граждане пришли на митинг, несмотря на то, что провокаторы, как могли, вбрасывали информацию о «незаконности» митинга в СМИ и социальные сети. Сегодняшний митинг показал, что люди не отступят. На всем протяжении митинга происходил сбор средств на покупку билета на скорый поезд «Самара-Саранск» для губернатора Николая Меркушкина», — прокомментировали представители самарского регионального отделения КПРФ.

«2 апреля мы опять побили рекорд численности, реалистичная оценка — пришло 4 тысячи человек, оптимистичная — 5 тысяч. С учетом того, что на митинге 19 марта было около 2500−3000 человек, это говорит о нарастании протеста. На этом митинге нам удалось удержать ситуацию под контролем, что крайне должно раздосадовать Николая Ивановича Меркушкина, потому что было много попыток провокаций. Было видно, как парочка асоциальных личностей, находящихся в нетрезвом состоянии, пытались прорваться на трибуну и что-то выкрикнуть. Они были нейтрализованы дружиной организаторов митинга. Были несколько людей, которых удалили с помощью полиции», — отметил в своем комментарии депутат Михаил Матвеев.

По его словам, митинг 2 апреля вновь побил рекорды и стал самой крупной акцией протеста с 2012 года. Как и на предыдущих акциях, митинг принял резолюцию с требованием отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина и возврата всех льгот пенсионерам, инвалидам, ветеранам.

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«В связи с тем, что пропаганда самарских властей объясняет митинги пенсионеров, сотрясающих губернию уже три месяца, исключительно «происками Госдепа» и в недавнем фильме «Экстремизму-нет», активно транслируемому по инициативе губернатора, митингующие названы «экстремистами, расшатывающими российскую государственность», ведущий митинга депутат Михаил Матвеев в начале митинга предложил собравшимся пройти тест на экстремизм. На вопросы ведущего: «Является ли день Победы для вас святым?», «Поддерживаете ли Вы акцию «Бессмертный полк»?», «Поддерживаете ли вы президента РФ в укреплении обороноспособности нашей страны?», «В вопросе воссоединения с России с Крымом и Севастополем?», «Крым наш?», «Любите ли вы Россию?» — собравшиеся ответили дружным «Да!». При этом «Крым наш!» проскандировали трижды. Понятно, что после такого выступления рассуждения губернатора Меркушкина о том, что митинги против него проводят некие «антипрезиденские силы», «организовываемые Навальным» и так далее выглядят идиотизмом и попыткой прикрыть собственные ошибки. Тем более, что самарский губернатор, выкручиваясь, уже заявил, что отмена льгот пенсионеров — не его инициатива, а лишь «политика федерального центра», — такие пояснения дал в соцсетях Михаил Матвеев.

«На митинге также было предоставлено слово Валерию Ремезову, слепому студенту-инвалиду, ставшему героем интернета после того, как два дня назад на организованном губернатором Меркушкиным «Антиэкстремистском форуме» в Самаре, куда свезли студентов со всего города, он встав на стул, прервал выступление самарского губернатора пением частушки про ограничение безлимитного проезда для инвалидов, после чего был выведен полицией из зала», — сообщил депутат Матвеев.

Накануне митинга, 31 марта, пресс-служба губернатора распространила информацию о рабочей встрече главы региона Николая Меркушкина с начальником регионального управления Росгвардии Василием Глотовым, который доложил, что в настоящий момент успешно завершен первый этап формирования территориального управления. По его словам, формирование прошло в плановом режиме без потери боеготовности. Планируется, что к концу 2017 года в состав территориального управления перейдут сотрудники ОМОНа и СОБРа. «Нам удалось сохранить кадровое ядро, сотрудники повышают мастерство, управление готово к решению любых поставленных задач», — подчеркнул Василий Глотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре 19 марта прошел третий митинг против решения региональных властей и губернатора Николая Меркушкина об отмене льгот пенсионерам и малоимущим гражданам. На разрешенном властями митинге у Дворца спорта авиационного завода на Безымянке собралось от двух с половиной до трех тысяч человек. В этот же день митинги прошли в Тольятти, Жигулевске.

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