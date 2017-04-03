Кострома, 3 апреля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Костромской области назвали 55 населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне риска лесных пожаров.

skeeze Лесной пожар

С лесными массивами, по данным пресс-службы губернатора области, граничат 55 городов, поселков и деревень. Среди прочих в зоне риска находятся Макарьев, Нея, Судиславль, Кадый. Полный список доступен по ссылке.

Органам местного самоуправления поручено до начала пожароопасного сезона разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, находящихся в зоне риска.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам прошлого года «количество пожаров в регионе сократилось в 2,7 раза, а площадь — в 3,9 раза». Всего в 2016 году на территории Костромской области произошло 11 лесных пожаров на площади 13,78 гектара.

С лесными пожарами в Костромской области борются, используя четырехуровневую систему мониторинга. Ситуация отслеживается с помощью видеокамер, размещенных на вышках сотовой связи, системы космического мониторинга, а также наземных и авиационных патрулей. В среднем пожарным области требовалось 15−20 минут до прибытия к месту пожара и около часа — на его локализацию.