Грозный, 3 апреля, 2017, 10:08 — ИА Регнум.



Etereuti Флаг сексуальных меньшинств

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг сообщения о массовых задержаниях представителей сексуальных меньшинств в Чечне, заявив, что в республике нет лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам Каримова, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике», пишет «Интерфакс».

При этом Каримов отметил, что если бы в Чечне были геи, то «у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются», цитирует пресс-секретаря издание.

Такое же мнение высказала и член Совета по правам человека при главе Чечни, известный чеченский блогер Хеда Саратова. По ее словам, она «с пониманием бы отнеслась» к убийству гея и не стала бы «даже рассматривать» обращение по поводу этого.

«…Даже если такого человека убьют его же родственники, то они будут делать все что угодно, чтобы это не разглашать. И вся судебная система, и те же органы тоже с пониманием отнесутся к тому, что случилось в этой семье. Особо не будут рыпаться и защищать этого человека», — заявила правозащитница в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Партия «Яблоко» потребовало проверки информации о задержании и убийстве в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В случае подтверждения данных фактов необходимо принять меры по защите пострадавших и наказанию виновных, считают представители партии. Кроме того, новосибирское отделение партии потребовало проверить «полные откровенной человеконенавистнической ксенофобии» заявления Хеды Саратовой и пресс-секретаря главы республики Альви Каримова.

В обращении, опубликованном на официальном сайте «Яблока», заявляется о том, что в Чечне «развернута крайне жестокая волна репрессий» против лиц, относящихся к сексуальным меньшинствам, «многие их представители были убиты. Высказывается также требование к Следственному комитету РФ о расследовании фактов убийств и просьба к зарубежным странам предоставить убежище «потенциальным жертвам».

О том, что информация о задержаниях геев в Чечне должна быть проверена, заявил и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Несмотря на то, что его чеченские коллеги ответили, что у них нет данных по поводу сообщений о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества, Федотов считает, что изложенные в СМИ факты должны быть тщательно проверены.

Напомним, информация о массовых задержаниях гомосексуалистов в Чечне была опубликована в «Новой газете» 1 апреля 2017 года. В статье также говорилось о трех подтвержденных убийствах.