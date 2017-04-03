Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за подозрительной находки закрыта на вход станция метро «Черная речка». Об этом сообщает интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Florstein Метро Черная Речка, Петербург

«С 8:46 мск станция «Черная речка» закрывается на вход и выход из-за бесхозного предмета», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые осматривают забытые вещи.

«Поезда на платформе не останавливаются, пассажиров временно в вестибюль не пускают», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.