Барнаул, 3 апреля, 2017, 09:41 — ИА Регнум.

Официальная делегация Алтайского края, находясь в с рабочим визитом в Татарии, получила возможность изучить систему организации хоккейной инфраструктуры и механизмы финансирования хоккейного клуба «Ак Барс», а также узнать много полезной информации по созданию эффективной системы развития хоккея. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает официальный сайт Алтайского края по итогам встречи с руководством хоккейного клуба «Ак Барс» и Федерации хоккея Республики Татарстан.

Светлана Шаповалова Здание администрации Алтайского края в Барнауле

С особым вниманием тему изучали представители предприятий Алтайского края, которые участвуют в развитии хоккея на принципах государственно-частного партнерства. В их числе — председатель правления компании «Редукционно-охладительные установки», руководитель хоккейного клуба «Динамо» Михаил Дроздов, генеральный директор Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин.

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«Мы постараемся реализовать положительный опыт Татарстана в Алтайском крае. Изучив инженерные процессы, будем использовать эти наработки при строительстве своих ледовых площадок, что позволит нам, в том числе, значительно снизить себестоимость работ. Мы посмотрели организационную сторону хоккея в Татарстане, и это поможет нам перейти ко второму этапу развития этого вида спорта в Алтайском крае, эффективно выстроить спортивную организационную составляющую. Например, мы выяснили, какой массив игроков нужен для того, чтобы была главная команда в регионе, готовая демонстрировать игру на высоком уровне», — отметил Михаил Дроздов. Он впечатлен достигнутым уровнем сотрудничества органов власти и коммерческих предприятий, который позволил создать эффективную систему развития хоккея в Республике Татарстан.

Сайт Алтайского края Официальная делегация Алтайского края в Татарии

«Опыт Татарстана говорит о том, что чем больше спортивных площадок, тем выше уровень хоккея. Чем больше будет ледовых крытых арен, тем здоровее нация. Чем здоровее население, тем выше производительность труда и лучше развивается экономика региона. Результаты инвестиций в развитие хоккея видно не сразу, они появятся по истечении 10−15 лет. Экономика и спорт завязаны в один клубок, они помогают друг другу развиваться в более эффективной форме», — подчеркнул Михаил Дроздов.

Напомним, что возглавляемая Михаилом Дроздовым компания «Редукционно-охладительные установки» («РОУ») использовала собственные технические решения при строительстве ледового комплекса «Динамо» в Барнауле. Следующим этапом работы станет создание сети ледовых площадок в регионе.

К примеру, на создание крытого ледового катка в Рубцовске в рамках государственно-частного партнерства было выделено 115 млн. рублей. На средства инвесторов возводят крытые ледовые площадки в Целинном районе Алтайского края, а также в одном из барнаульских торговых центров. Одновременно выполняется проектирование строительства двух площадок в Новосибирске.

По итогам рабочих встреч в Татарии Михаил Дроздов подтвердил, что компания «РОУ» продолжит вкладывать средства в дальнейшее развитие спорта в Алтайском крае. Доход от строительства и обслуживания спортивных площадок будут направлять на реализацию новых проектов: планируют ежегодно создавать в Алтайском крае как минимум по одному новому ледовому комплексу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские хоккеисты неоднократно выигрывали соревнования или завоевывали «бронзу». На протяжении четырех лет играют в Молодежной хоккейной лиге «Алтайские Беркуты». Причем, результаты «Алтайских беркутов» постоянно растут.