Москва, 3 апреля, 2017, 09:35 — ИА Регнум.



(сс) succo Суд

Политика президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России, по мнению большинства российских граждан, неоднозначна и не лишена недостатков, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Как показал опрос, 73% российских граждан считают, что белорусский лидер проводит пророссийскую политику только тогда, когда ему это выгодно.

Только 17% граждан считают, что Лукашенко последовательно ведет пророссийскую политику.

Положительную оценку политике Лукашенко дали 27% опрошенных. 54% видят изъяны в политике белорусского лидера. 12% считают, что президентом Белоруссии должен быть другой человек.

Не доверяют Лукашенко 12% респондентов, разочарованы его политикой шесть процентов. Десять процентов опрошенных не дали никакой оценки деятельности Лукашенко как президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 3 апреля запланирована встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Одной из тем повестки являются шаги по улучшению отношений Москвы и Минска.

Напомним, Минск до сих пор не подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уже подписанный Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Документ должен вступить в силу с 1 июля 2017 г.