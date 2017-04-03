Архангельск, 3 апреля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В Архангельской области подвели итоги работы Международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе форума.

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В последний учебный день команды участников представили свои проекты развития одной из опорных зон арктического региона. Команда, ставшая победителем по результатам голосования жюри и самих участников форума, рассказала о проекте экологически чистой переработки леса в Архангельской области. 14 участников команды получили право пройти стажировку в Министерстве экономического развития России.

«Проанализировав структуру основных рисков, мы приняли решение сфокусировать свою работу над развитием лесной промышленности в Архангельской области. Исторически сложившийся способ деревообработки и богатая ресурсная база региона позволит вывести проект на самоокупаемость, доходы от которого будут распределяться в том числе на социально ориентированные сферы — развитие медицины, образования и инфраструктуры региона», — отметил один из участников команды во время защиты проекта.

По словам главы региона Игоря Орлова, особая ценность представленных на защите проектов заключается в том, что они основываются на государственно-частном партнёрстве и привлечении инвестиций из внебюджетных источников.

Заместитель директора департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического развития РФ Дмитрий Фишкин также пообещал рассмотреть проекты, представленные участниками в ходе защиты.

«Мы постараемся учесть в своей работе отдельные проекты, изучим их финансовую составляющую и другие аспекты их возможного применения в реальных условиях», — подчеркнул он.

Членами жюри также стали представители структур ПАО «Газпром», принимавшие участие в разработке задачи для участников молодёжного форума.

Иностранные участники форума, принявшие участие в защите проектов вне основной конкурсной программы, получили сертификат на участие вне отбора в работе XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в октябре 2017 года в Сочи.

Ещё 7 участников форума по результатам очного отбора получили сертификат на право пройти стажировку в «Морской арктической геологоразведочной экспедиции».

4 участника площадки получили сертификаты на право прохождения стажировки на предприятии «Атомфлот», а ещё 3 молодых специалиста пройдут стажировку в национальном парке «Русская Арктика».

2 участника форума «Арктика. Сделано в России» получили возможность принять участие в работе международной летней школы «APRU-FEFUUndergraduateLeaders' program — 2017» в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

Гостями форума стали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, Герой России Артур Чилингаров, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, вице-спикер Государственной Думы РФ Ольга Епифанова, генеральный директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции Геннадий Казанин, а также представители структур ПАО «Газпром» и профильного экспертного сообщества.

30 марта участники молодёжной образовательной площадки посетили в Архангельске Международный форум «Арктика — территория диалога», где присоединились к пленарному заседанию площадки с участием Президента России Владимира Путина, а также глав Финляндии и Исландии.