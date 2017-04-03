Орел, 3 апреля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Оправдательный приговор по громкому уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «База строительных материалов», депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова вынес Заводской суд Орла 31 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

George Hodan Суд

Рыбаков обвинялся по двум статьям — ч.1 ст. 201 УК РФ («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам общества») и ч.1 ст. 312 УК РФ («Отчуждение имущества, подвергнутого аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено»).

По версии следствия, Рыбаков, работавший в должности директора «Базы строительных материалов», незаконно заключал и оплачивал договоры о предоставлении спонсорской помощи с ООО «Агентство «Орловская среда» — для обеспечения распространения рекламы о деятельности «Базы строительных товаров». Как считает следствие, данные договоры привели к уменьшению прибыли предприятия и недополучения дивидендов собственником предприятия — муниципальным образованием Орла. Также Рыбаков обвинялся в незаконном отчуждении имущества, на которое был наложен арест в рамках уголовного дела.

Сам Рыбаков вину в совершении инкриминируемых преступлений не признавал.

Суд не нашел в действиях Рыбакова состава преступления, и вынес оправдательный вердикт по его делу. Так же Рыбаков имеет право на реабилитацию.

Судом установлено, что Рыбаков «действовал в интересах предприятия. Условия спонсорских договоров в части размещения рекламы ОАО «База строительных товаров» были исполнены. Перечисление спонсорской помощи за размещение рекламы не причинило ущерб обществу, поскольку в 2011 — 2012 г.г. положение предприятия было стабильным, ОАО «База строительных товаров» после расчета с поставщиками, уплаты заработной платы, налогов, коммунальных платежей сработало с чистой прибылью, дивиденды были выплачены УМИЗ Администрации г. Орла».

Также установлено, что основанием для ареста имущества Рыбакова стало обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ, — в незаконной аренде ОАО «База строительных товаров» двух навесов и заключении договора о спонсорской помощи. Дело было прекращено постановлением следователя по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием состава преступления.

Приговор Заводского районного суда Орла не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Рыбакова возбудили еще в 2014 году. В том же году он был выдвинут в качестве кандидата на пост губернатора Орловской области «Народной партией России», однако затем партия отозвала его кандидатуру, и Рыбаков был снят с выборов.

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В думе или в колонии: орловский суд решит, где сидеть депутату Рыбакову

В сентябре 2016 года Виталий Рыбаков был переизбран в Орловский областной совет народных депутатов шестого созыва он (как и его брат Игорь Рыбаков) баллотировался как самовыдвиженец по одномандатному округу №5 и набрал на выборах 18 сентября 65,9% голосов.

Добавим, что в начале 2017 года появилась информация о возможном назначении Рыбакова на пост первого вице-губернатора Орловской области — вопрос этот был внесен в повестку дня январского заседания облсовета, однако затем снят.

Как сообщало ИА REGNUM, это второй за последнее время оправдательный приговор по громким уголовным делам, вынесенный орловским судом. В феврале Железнодорожный суд Орла оправдал владельца крупного агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова, обвинявшегося в попытке дать взятку начальнику департамента госимущества и землепользования Андрею Синягову.

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