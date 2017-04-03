Москва, 3 апреля, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, в центре Москвы стартовали работы по созданию «Музейного парка». Новая пешеходная зона отдыха соединит Политехнический музей и парк «Зарядье», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Mos.ru Парк «Зарядье»

Также по программе «Моя улица» началось благоустройство на Новой площади. Движение на ней полностью не перекрыто. В течение месяца из 10 полос для проезда будут доступны три.

Для создания парка закрыт проезд по Политехническому проезду. Он станет пешеходным, там появится широкая прогулочная территория для горожан. Автомобилисты смогут объехать его по Лубянской площади.

Главным объектом «Музейного парка» станет Зелёный амфитеатр. Там будут проходить лекции и концерты. Пешеходная зона «Музейного парка» шириной девять метров откроется на месте нижнего (подвального) яруса Политехнического музея.

Экскурсионные автобусы и другой транспорт будут подъезжать к «Музейному парку» со стороны Лубянского проезда. Новая пешеходная зона объединит уже существующие маршруты в центре Москвы: Никольскую улицу, Мясницкую, Маросейку, Покровку, а также строящийся парк «Зарядье».

Работы по созданию «Музейного парка» продлятся до апреля 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в программу «Моя улица» в 2017 году вошли 87 объектов: улиц, бульваров, набережных, площадей.

Напомним, программу «Моя улица» запустили в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы. Её главные принципы — ориентация на жителей и баланс между транспортной доступностью и комфортом. В 2016 году благоустроили 61 улицу в центре столицы, в том числе Новый Арбат, Тверскую, Знаменку, Малую Дмитровку и Таганскую.

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