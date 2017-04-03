Москва, 3 апреля, 2017, 09:12 — ИА Регнум.



Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Возможный перенос прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на 1 или на 12 июня связан с необходимостью «сформулировать повестку» президентской кампании 2018 г., пишет 3 апреля газета «Коммерсантъ».

По данным источников издания, администрация президента намерена подготовить повестку предстоящих в 2018 году выборов. Кроме того, прямая линия, как полагают источники, невыгодна в настоящий момент на фоне недавней протестной активности.

«Дело не только в том, что сейчас невыгодно проводить прямую линию из-за акций протеста. Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией», — считает политолог Константин Калачев.

По его мнению, президентская администрация не успела еще сформулировать повестку кампании.

Прямую линию могут приурочить или к 1 июня — Дню защиты детей или к 12 июня — Дню России (отмечается с 1992 года). В Кремле намерены использовать «символизм праздников» для сплочения жителей России, о чем прошла дискуссия на медиафоруме ОНФ.

Как отмечает издание, ссылаясь на ВЦИОМ, у праздника 12 июня очень низкий рейтинг. Напротив, высокий рейтинг у Дня защиты детей и у Дня космонавтики (12 апреля).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о планах по переносу прямой линии. Он объяснил это особенностями графика главы государства.

Стоит отметить, что на протяжении последних трех лет прямая линия проходила в апреле. Прямую линию Путин проводил и в тот период, когда возглавлял российское правительство, тогда мероприятие называлось «Разговор с Владимиром Путиным».