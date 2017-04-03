Пекин, 3 апреля, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил в Белград телеграмму с поздравлениями в связи с победой Александра Вучича на президентских выборах. Ранее сам Вучич неоднократно заявлял, что в случае его победы, Сербия продолжит активно сотрудничать с китайской стороной.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

В своем обращении китайский лидер поздравил Александра Вучича с победой, а также выразил готовность продолжать укрепление двустороннего сотрудничества между КНР и Сербией, пишет «Чжунго жибао».

Обращаясь к гражданам Сербии с победной речью, избранный президент Александр Вучич поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также президента РФ Владимира Путина за оказанную народу Сербии поддержку.

Кроме того, Вучич отметил, что Сербия сохранит традиционную дружбу с Россией и Китаем. В ходе своего первого официального визита в качестве главы государства Вучич намерен посетить КНР.

«Это будет большой и очень важный для нас визит», — заявил сербский политик.

«Китайская сторона приветствует решение новоизбранного президента Сербии. Мы готовы в ближайшее время начать консультации по предстоящему визиту Александра Вучича в КНР», — отметили в МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидер Сербской прогрессивной партии, премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на президентских выборах, прошедших 2 апреля.