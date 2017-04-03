Каракас, 3 апреля, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Венесуэлы объявила, что 4 апреля начинает процесс отстранения от должности судей Конституционной палаты Верховного суда, сообщает информационное агентство EFE. Парламент призвана поддержать группа представителей гражданского общества, которая будет организовывать массовые публичные акции протеста.

Saravask Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламент)

И, несмотря на то, что Верховный суд отменил на 72 часа ранее принятое решение о переносе на себя полномочий парламента и об ограничении депутатской неприкосновенности, оппозиция, контролирующая венесуэльский парламент, заявила, что это не исправит того, что стало, по её мнению, «государственным переворотом».

Напомним, ранее Верховный суд Венесуэлы принял решение о лишении избранного парламента страны его полномочий и передаче их Конституционной палате, в результате чего внутренняя оппозиция и часть международного сообщества оказали давление на правительство Венесуэлы.