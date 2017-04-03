Москва, 3 апреля, 2017, 08:50 — ИА Регнум.

Реконструкция Филевской линии метро в Москве будет окончена до конца 2017 года, сообщает 3 апреля портал мэра и правительства Москвы.

Пресс-служба правительства Москвы Метро

В апреле завершится первый этап реконструкции. После ремонта на открытых платформах станций «Студенческая», «Фили», «Пионерская» и «Кутузовская» появятся инфракрасные обогреватели и удлиненные козырьки от дождя. В ходе ремонта планируется расширить вестибюли.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, после такого ремонта следующий потребуется только через 30 лет.

Уточняется, что при реконструкции станций, которая ведется с октября 2016 года, наибольшее внимание сосредоточено на усилении несущих конструкций: укрепляется фундамент вестибюлей и платформ. Специалисты ведут ремонт инженерных сетей на станциях.

«Во время реконструкции движение поездов не прекращается. Работы проводятся в несколько этапов без полного закрытия линии, что позволило пассажирам продолжить пользоваться метрополитеном», — сказал Лискутов.

Напомним, 4 августа 2016 года глава ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов заявил, что работы по реконструкции Филевской ветки метро планируется завершить к концу 2017 года.