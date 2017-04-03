Москва, 3 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, на полигонах Восточного военного округа стартовал масштабный полевой выход подразделений, воинских частей и соединения инженерных войск. В ходе мероприятий будет проведено ряд тактико-специальных учений (ТСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Миноискатели «Коршун»

В ходе спецучений военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды, для обеспечения действий крупной группировки войск, комплект тяжелого механизированного моста ТММ-3.

Также, военнослужащие отработают задачи по поиску взрывоопасных предметов на местности с применением миноискателей «Коршун» и минно-розыскных собак для подготовки путей движения и маневра войск.

Кроме того, военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи инженерных машин разграждения (ИМР).

В полевом выходе принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц специальной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Восточном ВО прошло несколько крупных учений. В частности, в конце марта на полигоне «Цугол» (Забайкальский край) проходило тактическое учение подразделений артиллерии с боевой стрельбой. Также в начале марта состоялись масштабные учения войск ПВО на пяти полигонах ВВО.

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