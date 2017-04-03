Новосибирск, 3 апреля, 2017, 09:18 — ИА Регнум.



Invest.novo-sibirsk.ru Город Новосибирск

Сезонный текущий ремонт городских дорог Новосибирска обойдется в более чем 54 млн рублей. На эти средства запланирован ремонт 63,5 тыс. кв. метров городских дорог. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами. Дорожно-эксплуатационные учреждения и подрядные организации приступят к работе уже на начавшейся неделе.

«Уже проведены аукционы и определены подрядчики. В Первомайском районе запущен асфальтобетонный завод», — отметил Локоть, подчеркнув, что качество асфальта проверяет комиссия.

Новосибирские дороги будут ремонтировать тремя способами: «классическим», струйно-инъекционным и с применением литой асфальтобетонной смеси.

Градоначальник напомнил и о том, что впервые минувшей зимой в Новосибирске ремонт улично-дорожной сети проводился при отрицательных температурах методом инфракрасного разогрева. Подобным образом было отремонтировано 630 кв. метров дорожного покрытия.

«Новая технология даёт качественный и надёжный результат. Мы планируем использовать этот опыт и дальше: если зимой работы производились машиной, принадлежащей частной организации, то сейчас для ДЭУ-1 приобретена специальная установка, использование которой уже началось», — сказал мэр.

Анатолий Локоть уверил, что по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» мэрия провела все организационные и конкурсные работы — определены четыре подрядные организации. И с наступлением тепла муниципалитет готов приступить к комплексному ремонту 20 км дорог в рамках федеральной программы. В планах также капитально ремонтировать дороги и за счёт городского бюджета, продолжится ремонт улиц частного сектора. Торги на реализацию этих проектов состоятся в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что город Новосибирск прошел в федеральный проект комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги».

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В ходе выполнения программы мэрия Новосибирска обязалась привести в нормативное состояние не только дорожное покрытие, но и прилегающую к нему инфраструктуру — тротуары, ограждения, светофоры и другие объекты. На реализацию этих мероприятий планируется направить 480 млн рублей из федерального бюджета, 320 млн рублей — из областного бюджета, 237 млн рублей — из городского бюджета, всего — 1,037 млрд рублей.

По предварительным данным, объём финансирования на реализацию всех мероприятий городской программы с 2017 по 2025 год составит почти 9,198 млрд рублей в примерной пропорции: 50% — федеральный бюджет, 50% — областной и городской бюджеты.

При этом председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев уведомил губернатора Владимира Городецкого о необходимости разморозить более миллиарда рублей на дороги. Сообщается, что министерством финансов и налоговой политики были заблокированы лимиты бюджетных обязательств по министерству транспорта и дорожного хозяйства в размере 1 млрд 179,6 млн рублей, в том числе по ГКУ НСО ТУАД — 919,4 млн рублей, что препятствует размещению государственного и муниципального заказов на выполнение дорожных работ, запланированных на 2017 год, практически по всем видам дорожных работ — строительство, реконструкция, капитальный и планово-предупредительный ремонт.

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