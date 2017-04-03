Белград, 3 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум.

Лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич, одержавший убедительную победу в первом туре президентских выборов в Сербии, поблагодарил за поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом, как передает Радио «Маяк», сообщил сам действующий премьер-министр Сербии, выступая в избирательном штабе.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

По его словам, лидеры двух стран имели «мужество» разговаривать с ним как с главой правительства во время избирательной кампании «за 15 дней и за 3 дня до предвыборной тишины».

«Вучич пообещал продолжить путь в Европейский союз (ЕС), сохраняя при этом добрые отношения с Россией и Китаем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на президентских выборах, прошедших в воскресенье, 2 апреля. По его словам, он очень горд тем, что люди оказали ему доверие.

Согласно результатам экзит-поллов, лидер Сербской прогрессивной партии по итогам голосования набирает более 55% голосов избирателей.

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