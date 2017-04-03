Чита, 3 апреля, 2017, 08:44 — ИА Регнум.



skeeze Лесные пожары

На территории Читинского и Хилокского районов Забайкальского края в связи с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации.

В министерстве природных ресурсов региона отмечают, что в настоящее время устраняются возникающие возгорания, предприняты меры, ограничивающие пребывание в лесах местных жителей. К мониторингу лесных пожаров привлечены беспилотные летательные аппараты.

К утру 3 апреля в регионе зафиксированы 14 действующих лесных пожаров, передает ГТРК «Чита». Возгорания есть в Акшинском, Улётовском, Хилокском, Могочинском, Сретенском и Читинском районах. Угроза населённым пунктам отсутствует.

По данным МЧС, 2 апреля удалось остановить распространение огня в направлении села Амодово в Читинском районе. Пламя двигалось к селу из-за сильного ветра.

На борьбу с огнем был направлен вертолет Ми-8, оснащенный водосливным устройством. ОВ общей сложности вертолет забрал 55 тонн воды в озере Кенон и слил ее на кромку пожара, благодаря чему огонь остановился в 12 км от села.

За выходные дни 1 и 2 апреля в Забайкалье ликвидировали 21 лесной пожар. Власти предупреждают забайкальцев о недопустимости разведения костров и проведении сельскохозяйственных палов.

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